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Q&A with Greeneville inside linebacker Drew Armbrister
Lucas Feddersen
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TnVarsity
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TN Varsity caught up with Greeneville inside linebacker Drew Armbrister in this article now!How did the high school football season go overall?“Overall, this season went well. We had high expectati...
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