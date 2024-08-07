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Tennessee High School Baseball: Top Catchers in 2025

Lucas Feddersen • TnVarsity
Publisher
@TNVarsity

TN Varsity has updated our list of the top baseball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2025

Right Handed Pitchers - 8/5

Left Handed Pitchers - 8/6

Catchers - 8/7

First Basemen - 8/8

Second Basemen - 8/9

Third Basemen - 8/10

Shortstops - 8/11

Top Players by Position in 2027

Right Handed Pitchers

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First Basemen

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Top Players by Position in 2026

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