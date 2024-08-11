PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1QOU1KNzZRQk1MJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago basketball Edit

Tennessee High School Boy's Basketball: Top Player Database in 2026

Lucas Feddersen • TnVarsity
Publisher
@TNVarsity

TN Varsity has updated our list of the top basketball players in the Class of 2026. Find out who made the cut!

SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Boys' Players by Position in 2026

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database - 8/5

Top Boys' Players by Position in 2025

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top Girls' Players by Position in 2025

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx OTc3OTg5MzAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3RudmFyc2l0eS5yaXZhbHMu Y29tL25ld3MvdGVubmVzc2VlLWhpZ2gtc2Nob29sLWJveS1zLWJhc2tldGJh bGwtdG9wLXBsYXllci1kYXRhYmFzZS1pbi0yMDI2LTIiLAogICAgY3NfZnBp ZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRt OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5j dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55 aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0 PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRudmFyc2l0 eS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnRlbm5lc3NlZS1oaWdoLXNjaG9vbC1i b3ktcy1iYXNrZXRiYWxsLXRvcC1wbGF5ZXItZGF0YWJhc2UtaW4tMjAyNi0y JmM1PTExOTc3OTg5MzAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25v c2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK