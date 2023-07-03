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Tennessee High School Track Top Athletes in 2024: 300 Meter Hurdlers

Lucas Feddersen • TnVarsity
Publisher
@TNVarsity

TN Varsity has updated our list of the top track athletes in the Class of 2024. Find out who made the cut!

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Top Boy's Athletes by Event in 2024

100 Meters

200 Meters

400 Meters

800 Meters

1,600 Meters

3,200 Meters

110 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers - 7/3

Discus - 7/4

High Jump - 7/5

Long Jump - 7/6

Pole Vault - 7/7

Shot Put - 7/8

Triple Jump - 7/9

Database - 7/9

Top Girl's Athletes by Event in 2024

100 Meters

200 Meters

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800 Meters

1,600 Meters

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100 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers

Discus

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